Взрывы в Херсонской области — Прокудин сообщил о попадании в детский сад

Александр Прокудин. Фото: Официальная страница/Telegram

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате их преступных действий пострадали жилые дома, торговый центр и детский сад.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, 26 апреля.

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Обстрелы Херсонской области

За прошлые сутки российские захватчики обстреливали Берислав, Белозерку, Михайловку, Антоновку, Днепровское, Янтарное, Одрадокаменку, Осокоровку, Громадное, Кизомис, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Золотую Балку, Станислав, Садовое, Приднепровское, Канев, Херсон.

Во время обстрелов оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Были повреждены многоэтажки и 6 частных домов.

Также были зафиксированы попадания в торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие и автомобили.

В результате российских обстрелов шесть человек получили ранения.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что двое военных РФ убили пять человек на временно оккупированной территории Херсонской области. Среди погибших — мирные жители.

Напомним, 25 апреля в СБУ сообщили об аресте всего состава одной из российских "избирательных комиссий", которая была активна во время оккупации Херсонщины. Им грозит до десяти лет заключения.