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Вибухи на Херсонщині — Прокудін повідомив про влучання у дитячий садок

26 квітня 2024 10:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вибухи на Херсонщині — Прокудін повідомив про влучання у дитячий садок
Олександр Прокудін. Фото: Офіційна сторінка/Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок їх злочинних дій постраждали житлові будинки, торгівельний центр та дитячий садок.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю, 26 квітня.

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Минулої доби російські загарбники обстрілювали Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам'янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та місто Херсон. 

Під час обстрілів окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Було пошкоджено  багатоповерхівку та 6 приватних будинків.

Також були зафіксовані влучання в торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі.

Внаслідок російських обстрілів шість осіб зазнали поранень.

обстріл Херсонщини
Пост Прокудіна. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що двоє військових РФ вбили п'ятеро осіб на тимчасово окупованій території Херсонської області. Серед загиблих — мирні жителі. 

Нагадаємо, 25 квітня у СБУ повідомили про арешт всього складу однієї з російських "виборчих комісій", яка була активна під час окупації Херсонщини. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.

війна
Херсон
Україна
обстріли
Херсонська область
Олександр Прокудін
Росія

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