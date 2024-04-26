Вибухи на Херсонщині — Прокудін повідомив про влучання у дитячий садок

Олександр Прокудін. Фото: Офіційна сторінка/Telegram

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок їх злочинних дій постраждали житлові будинки, торгівельний центр та дитячий садок.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю, 26 квітня.

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Обстріли Херсонської області

Минулої доби російські загарбники обстрілювали Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам'янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та місто Херсон.

Під час обстрілів окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Було пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків.

Також були зафіксовані влучання в торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі.

Внаслідок російських обстрілів шість осіб зазнали поранень.

Пост Прокудіна. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що двоє військових РФ вбили п'ятеро осіб на тимчасово окупованій території Херсонської області. Серед загиблих — мирні жителі.

Нагадаємо, 25 квітня у СБУ повідомили про арешт всього складу однієї з російських "виборчих комісій", яка була активна під час окупації Херсонщини. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.