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Взрывы в Житомирской области: председатель ОВА сообщил о последствиях

28 мая 2023 09:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Житомирской области: председатель ОВА сообщил о последствиях
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Фото: t.me/hytomyrskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 28 мая российские оккупационные войска атаковали Житомирскую область "Шахедами". В результате вражеской атаки есть значительные разрушения.

Об этом сообщили глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

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"Сегодня во время воздушной тревоги враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов в Житомирской области. Были слышны взрывы", — сообщил Бунечко.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

"Около пяти часов длилась тревога. Житомир без жертв. Есть повреждения. Впоследствии детали. Держимся", — добавил Сухомлин.

Напомним, в ночь на 28 мая, в Киеве прозвучала серия взрывов. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

В КМВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сегодняшняя атака по Украине была нетипичной. Враг использовал новые маршруты.

В Командовании Воздушных сил рассказали, что Россия выпустила по Украине 54 ударных дрона Shahed-136/131. 52 из них были сбиты украинскими защитниками.

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