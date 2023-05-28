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Вибухи на Житомирщині: голова ОВА повідомив про наслідки

28 травня 2023 09:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи на Житомирщині: голова ОВА повідомив про наслідки
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Фото: t.me/zhytomyrskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 28 травня російські окупаційні війська атакували Житомирську область "Шахедами". Внаслідок ворожої атаки є значні руйнування.

Про це повідомили голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

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"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині. Було чутно вибухи", — повідомив Бунечко.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

"Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження. Згодом деталі. Тримаємось", — додав Сухомлин.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня, у Києві пролунала серія вибухів. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

У КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога. 

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що сьогоднішня атака по Україні була нетиповою. Ворог використовував нові маршрути. 

У Командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія випустила по України 54 ударних дрони Shahed-136/131. 52 з них були збиті українськими захисниками.

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