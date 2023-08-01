Взрывы в Харькове ночью 1 августа: вражеский удар

Бойцы ВСУ ищут враждебные цели в воздухе. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью, 1 августа, в Харькове раздаются взрывы. Предварительно враг обстреливает регион ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харькове ночью 1 августа

Сообщается, что около полуночи в Харькове слышны звуки взрывов.

"Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях", — заявляют в Харьковской ОВА.

00:12:

Сообщается, что россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три.

00:21:

Мониторинговые каналы пишут, что в Харькове перебои со светом, в части районов исчезла вода.

00:30:

Враг наносит удары по городу с помощью БпЛА "Шахед".

00:37:

Некоторые СМИ начали писать, что в Харькове произошел пожар. Подробностей пока нет.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг нанес удар по Кривому Рогу, используя баллистические ракеты. По его словам, такое оружие очень опасно.

Также мы писали, что враг обстрелял Кривой Рог Днепропетровской области. Российские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.