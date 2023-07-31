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У Кривому Розі окупанти влучили ракетами в багатоповерхівку та навчальний заклад, — МВС

31 липня 2023 10:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кривому Розі окупанти влучили ракетами в багатоповерхівку та навчальний заклад, — МВС
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: ngu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники та поліція", — розповів Клименко.

Друга російська ракета зруйнувала секцію з четвертого по дев'ятий поверх житлового будинку. Внаслідок атаки окупантів виникла пожежа. Станом на 10:15 відомо про одного загиблого та десять поранених.

За словами очільника МВС, наразі надзвичайники гасять вогонь та розбирають завали. Він наголосив, що там ще можуть бути люди. 

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Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
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Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
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Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 31 липня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Влада міста закликала дотримуватися інформаційної тиші.

Також ми писали, що російські окупанти можуть готуватися до нових потужних обстрілів України. Наразі противник підтягує авіацію.

Додамо, 30 липня, близько 08:00, російські війська здійснили мінометний обстріл Вовчанська Харківської області. Внаслідок атаки окупантів є поранений.

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