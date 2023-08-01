Вибухи у Харкові вночі 1 серпня: ворожий удар

Бійці ЗСУ шукають ворожі цілі у повітрі. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі, 1 серпня, у Харкові лунають вибухи. Попередньо ворог обстрілює регіон ракетами та безпілотниками. Повітряна тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Харкові вночі 1 серпня

Повідомляється, що близько опівночі у Харкові чути звуки вибухів.

"Окупанти завдають ударів. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях", — заявляють у Харківській ОВА.

00:12:

Повідомляється, що росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три.

00:21:

Моніторингові канали пишуть, що у Харкові перебої зі світлом, у частині районів зникла вода.

00:30:

Ворог завдає ударів по місту за допомогою БпЛА "Шахед".

00:37:

Деякі ЗМІ почали писати, що у Харкові сталася пожежа. Подробиці поки не повідомляють.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу, використовуючи балістичні ракети. За його словами, така зброя є дуже небезпечною.

Також ми писали, що ворог обстріляв Кривий Ріг Дніпропетровської області. Російські ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

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