Взрывы в Херсоне — в результате обстрела загорелись четыре жилых дома

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Вечером во вторник, 7 мая, российские военные произвели обстрел Херсона. В результате атаки пострадал жилой район города, где из-за обстрелов возникли пожары.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

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Обстрел Херсона 7 мая

Согласно предоставленной информации, пожары возникли сразу в четырех жилых зданиях, расположенных по разным адресам. Бригады спасателей быстро выехали на место происшествия и ликвидировали огонь.

"Враг продолжает уничтожать Херсон... Загорелись одновременно четыре жилых дома по разным адресам", — отметили в ГСЧС.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил работу спасательных служб, которые не только оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате обстрелов украинцам, но и ликвидируют последствия вражеских ударов.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 224 удара по территории Сумщины. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо ранены.