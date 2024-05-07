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Вибухи у Херсоні — внаслідок обстрілу загорілися чотири житлові будинки

7 травня 2024 23:41
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вибухи у Херсоні — внаслідок обстрілу загорілися чотири житлові будинки
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ввечері у вівторок, 7 травня, російські військові здійснили обстріл Херсона. В результаті атаки постраждав житловий район міста, де через обстріл виникли пожежі.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.

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Згідно з наданою інформацією, пожежі виникли відразу у чотирьох житлових будівлях, розташованих за різними адресами. Бригади рятувальників швидко виїхали на місце події та ліквідували вогонь.

"Ворог продовжує знищувати Херсон... Загорілися одночасно чотири житлових будинки за різними адресами", — зазначили у ДСНС.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відзначив роботу рятувальних служб, які не лише оперативно надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілів українцям, але й ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу російські окупанти завдали 224 удари по території Сумщини. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще четверо поранені. 

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