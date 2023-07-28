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Вибухи у тимчасово окупованому Шахтарську: палає нафтобаза

28 липня 2023 03:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у тимчасово окупованому Шахтарську: палає нафтобаза
В окупованому Шахтарську палає нафтобаза. Фото ілюстративне: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 28 липня у тимчасово окупованому Шахтарську пролунали вибухи. Є інформація, що сталося займання нафтобази.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибухи в окупованому Шахтарську

Повідомляється, що в окупованому Шахтарську горить нафтобаза. Так звана адміністрація міста заявляє, що був обстріл, в результаті якого і сталося займання.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Моніторингові канали зазначили, що, вірогідно, застосовано балістику. Поширення тривог з цієї ж причини.

Також ми писали, що 26 липня, російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Харківської області. Вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району.

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