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Взрывы в Запорожской области — россияне совершили 514 атак

23 апреля 2024 09:04
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Взрывы в Запорожской области — россияне совершили 514 атак
Последствия русской атаки. Фото: Иван Федоров/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

За последние сутки российские войска совершили 514 атак на Запорожскую область. Шесть населённых пунктов оказались под обстрелом.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 23 апреля.

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Воздушные удары были нанесены по Роботиному и Малой Токмачке. В атаках на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке были задействованы 182 беспилотника разных моделей. Гуляйполе, Левадное и Роботино подверглись 13 обстрелам из реактивных систем залпового огня. Также оккупанты совершили 317 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Малой Токмачке, Новоандреевке, Роботиному, Левадному и Малиновке.

Федоров отмечает, что ОВА получила 5 сообщений о разрушенных жилых домах. Ни один из мирных жителей не пострадал.

Допис Івана Федорова. Фото: скриншот
Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в Генштабе сообщили, что за последние сутки произошло 86 боевых столкновений.

Ранее мы писали, что корпус российской армии, численностью 25 тысяч человек личного состава, пошел на штурм Часового Яра Донецкой области. Только за минувшие сутки там было зафиксировано 32 минометно-артиллерийских обстрела.

война
взрыв
Запорожье
Запорожская область
обстрелы
Иван Федоров

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