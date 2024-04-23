Взрывы в Запорожской области — россияне совершили 514 атак

Последствия русской атаки. Фото: Иван Федоров/Telegram

За последние сутки российские войска совершили 514 атак на Запорожскую область. Шесть населённых пунктов оказались под обстрелом.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 23 апреля.

Читайте также:

Атаки на Запорожскую область

Воздушные удары были нанесены по Роботиному и Малой Токмачке. В атаках на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке были задействованы 182 беспилотника разных моделей. Гуляйполе, Левадное и Роботино подверглись 13 обстрелам из реактивных систем залпового огня. Также оккупанты совершили 317 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Малой Токмачке, Новоандреевке, Роботиному, Левадному и Малиновке.

Федоров отмечает, что ОВА получила 5 сообщений о разрушенных жилых домах. Ни один из мирных жителей не пострадал.

Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в Генштабе сообщили, что за последние сутки произошло 86 боевых столкновений.

Ранее мы писали, что корпус российской армии, численностью 25 тысяч человек личного состава, пошел на штурм Часового Яра Донецкой области. Только за минувшие сутки там было зафиксировано 32 минометно-артиллерийских обстрела.