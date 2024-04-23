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Вибухи у Запорізькій області — росіяни здійснили 514 атак

23 квітня 2024 09:04
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вибухи у Запорізькій області — росіяни здійснили 514 атак
Наслідки російської атаки. Фото: Іван Федоров/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

За останню добу російські війська здійснили 514 атак на Запорізьку область. Шість населених пунктів опинилися під обстрілом.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 23 квітня.

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Повітряні удари були нанесені по Роботиному та Малій Токмачці. В атаках на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку були задіяні 182 безпілотники різних моделей. Гуляйполе, Левадне та Роботине зазнали 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також окупанти здійснили 317 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Левадному та Малинівці.

Федоров зазначає, що ОВА отримала 5 повідомлень про зруйновані житлові будинки. Жоден з мирних жителів не постраждав.

Допис Івана Федорова. Фото: скриншот
Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за останню добу відбулося 86 бойових зіткнень.

Раніше ми писали, що корпус російської армії, чисельністю у 25 тисяч осіб особового складу, пішов на штурм Часового Яру Донецької області. Лише за минулу добу там було зафіксовано 32 мінометно-артилерійських обстріли.

війна
вибух
Запоріжжя
Запорізька область
обстріли
Іван Федоров

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