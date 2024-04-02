Взрывы в Днепре — в сеть попало видео первых минут после удара
2 апреля 2024 17:33
Выбиты стекла в результате взрывов в Днепре. Фото: соцсети
В сеть попало видео первых минут после взрыва в Днепре. На опубликованных кадрах видно, что в здании выбиты стекла и есть разрушение интерьера.
Об этом сообщают соцсети.
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Последствия взрывов в Днепре
По информации от главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, удар пришелся в городское образовательное учреждение. По его словам, предварительно пострадали пять человек.
Напомним, сегодня в Днепре прогремели взрывы из-за работы ПВО по управляемой российской авиаракете Х-59 "Овод".
Кошмарили город и иранские дроны-камикадзе: ночью в Днепре также были слышны звуки взрывов.
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