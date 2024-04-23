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Взрывы в Днепре — в ОВА сообщили о пострадавших

23 апреля 2024 15:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Днепре — в ОВА сообщили о пострадавших
Последствия российского обстрела Днепра. Фото архивное: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики во вторник, 23 апреля, ударили по Днепровскому району. В результате атаки врага пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegtam.

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"Из-за ракетной атаки пострадали, предварительно, четыре человека. Трое мужчин — 34, 48 и 70 лет. И 72-летняя женщина", — рассказал Лысак.

По его словам, все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате российской атаки произошли два возгорания.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Днепре прогремели днем, 23 апреля. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Также российские оккупанты 23 апреля обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.

война
взрыв
Днепр
Украина
обстрелы
оккупанты
ракетный удар

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