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Взрывы в Донецкой области — оккупанты убили троих человек и ранили еще четверых

13 апреля 2024 21:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Донецкой области — оккупанты убили троих человек и ранили еще четверых
Последствия обстрела Донецкой области 13 апреля. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в субботу, 13 апреля, обстреляли Покровский и Волновахский районы Донецкой области. В результате атак противника погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

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"13 апреля 2024 года армия РФ нанесла авиаудары по с. Нетайлово и с. Новоселидовка Покровского района. В одном из домов получили смертельные травмы муж с женой. Кроме того, от ранений погибла женщина 66 лет", — говорится в сообщении.

Под вражеским обстрелом оказался также пгт Очеретино, где разрушен подъезд многоквартирного дома. Спасатели деблокировали 43-летнюю жительницу. Во дворе частного дома травмирована 90-летняя женщина. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

В прокуратуре рассказали, что враг совершил, вероятно, артиллерийские атаки и на г. Красногоровку и с. Богоявленка Волновахского района. Ранения получили 73-летняя пенсионерка, которая находилась в автомобиле, и 57-летний мужчина, который двигался по улице на мотоцикле. 

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

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Пост Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты после 13:00 13 апреля в очередной раз обстреляли Купянщину Харьковской области. Они ранили водителя бригады экстренной медицинской помощи.

Также в Черниговской области россияне прицельно обстреляли гражданский автомобиль. Известно, что мужчина, который был за рулем, погиб.

война
убийство
взрыв
Донецкая область
обстрелы
прокуратура

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