На Харківщині лунали вибухи — загарбники влучили у будинок культури

Зруйнований будинок культури на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

В Харківській області росіяни завдали удару по раніше пошкодженому будинку культури. Загалом загарбники завдали артилерійських та мінометних ударів по 20 населених пунктах у регіоні.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 13 квітня.

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"13 квітня 02:37 Ізюмський район, село Борова. Окупанти вдарили по раніше пошкодженому будинку культури", — повідомив Синєгубов.

Він додав, що впродовж минулої доби артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Землянки та інші.

Очільник ОВА також додав, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50,36 га території. При цьому вони знищили 600 вибухонебезпечних предметів.

Зруйнована будівля на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Будинок, що постраждав від обстрілу. Фото: Харківська ОВА

Раніше ми повідомляли, що російські війська протягом минулої доби 410 разів обстріляли Запорізьку область. Під ворожий вогонь потрапило щонайменше вісім населених пунктів регіону.

Також ворог атакував ракетами Донеччину. Щонайменше троє людей постраждало внаслідок обстрілу.