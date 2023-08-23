Взрывы в Измаиле: обстрел региона продолжается

Дым после взрыва в городе. Фото: google.com

В Измаиле Одесской области шумно, ночью, 23 августа, местные слышат взрывы. Воздушные силы сообщают об опасности удара БПЛА в регионе.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 02:59. В Измаиле в Одесской области прогремели взрывы. Местные паблики уверяют, что это результат ПВО.

Обновлено 03:04. Тем временем, в Одесской области продолжается воздушная тревога. В регионе сохраняется опасность удара БПЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:09. "Шахедная" атака на юг Одесщины продолжается. Все ее итоги только от официальных представителей" , - сообщает спикер УГА Сергей Братчук.

Источник: t.me/Bratchuk_Sergey

Обновляется...