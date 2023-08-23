Взрывы в Измаиле: обстрел региона продолжается
23 августа 2023 02:55
обновлено: 03:10
Дым после взрыва в городе. Фото: google.com
В Измаиле Одесской области шумно, ночью, 23 августа, местные слышат взрывы. Воздушные силы сообщают об опасности удара БПЛА в регионе.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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