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Росіяни обстріляли Кривий Ріг: в ОВА розповіли деталі про наслідки атаки

22 серпня 2023 08:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Кривий Ріг: в ОВА розповіли деталі про наслідки атаки
Наслідки російського удару по Кривому Рогу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Рано-вранці 22 серпня російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Удару зазнали місто Кривий Ріг та Синельниківський район. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

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Повідомляється, що вибух у Кривому Розі пролунав близько 05:30. Ворог завдав ракетного удару. 

В результаті терористичної атаки постраждав чоловік 1953 року народження. Він отримав легкі травми, йому надали необхідну допомогу й постраждалий лікуватиметься амбулаторно. 

Окрім цього, пошкоджено 20 приватних будинків та лінія електропередач. Після вибуху у частині міста зникло світло та водопостачання. 

"Декілька лікарень перейшли на генератори, електропостачання на них уже відновлено. Водопровідна система також перейшла на генератори, зараз здійснюється перезапуск електрикою", — зазначає голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

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Наслідки російського удару по Кривому Рогу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
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Наслідки російського удару по Кривому Рогу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
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Наслідки російського удару по Кривому Рогу. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Обстріл Синельниківського району

Відомо, що у ніч проти 22 серпня росіяни атакували Синельниківський район безпілотником.

Він влучив у приватне підприємство. На місці відразу здійнялась пожежа, але рятувальники її оперативно ліквідували. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Повторно ворог атакував район вранці. 

"Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, пізно ввечері 21 серпня у Чернігівській області в одному із населених пунктів прикордонної громади російський "шахед" влучив у об'єкт цивільної інфраструктури. Тоді ж лунала повітряна тривога. 

Варто відзначити, що перед цим Повітряні сили оголосили в Україні повітряну тривогу. Усі області "почервоніли". 

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