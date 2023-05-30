Раздаются взрывы в Херсоне
30 мая 2023 02:05
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В Украине "покраснела" значительная часть областей. Информируют, что слышны взрывы в Херсоне.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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02:05. Взрывы в Херсоне
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В Украине "покраснела" значительная часть областей. Информируют, что слышны взрывы в Херсоне.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
02:05. Взрывы в Херсоне
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