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Раздаются взрывы в Херсоне

30 мая 2023 02:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Раздаются взрывы в Херсоне
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине "покраснела" значительная часть областей. Информируют, что слышны взрывы в Херсоне.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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02:05. Взрывы в Херсоне

 

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