Лунають вибухи в Херсоні
30 травня 2023 02:05
Термінова новина
В Україні "почервоніла" значна частина областей. Інформують, що чути вибухи в Херсоні.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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02:05. Вибухи в Херсоні
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В Україні "почервоніла" значна частина областей. Інформують, що чути вибухи в Херсоні.
Про це повідомляють моніторингові канали.
02:05. Вибухи в Херсоні
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