Взрывы в Кировоградской области: атака беспилотников
В Украине ночью, 3 июля, раздаются взрывы в Кировоградской области. В Украине распространяется воздушная тревога. Есть угроза атаки беспилотников и баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Кировоградской области 3 июля
Мониторинговые каналы сообщают, что после двух ночи в Кировоградской области начали раздаваться взрывы. Предварительно это работает украинская ПВО.
Воздушная тревога ночью 3 июля
Воздушная тревога в Украине начала распространяться около полуночи. Есть угроза атаки беспилотников.
Напомним, воздушная тревога в Украине начала распространяться около полуночи 3 июля. Сообщалось об угрозе беспилотников и баллистики. Также воздушные Силы сообщили о взрывах в Запорожье.