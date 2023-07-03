Взрывы в Кировоградской области: атака дронов

В Украине ночью, 3 июля, раздаются взрывы в Кировоградской области. В Украине распространяется воздушная тревога. Есть угроза атаки беспилотников и баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Кировоградской области 3 июля

Мониторинговые каналы сообщают, что после двух ночи в Кировоградской области начали раздаваться взрывы. Предварительно это работает украинская ПВО.

Воздушная тревога ночью 3 июля

Воздушная тревога в Украине начала распространяться около полуночи. Есть угроза атаки беспилотников.

Напомним, воздушная тревога в Украине начала распространяться около полуночи 3 июля. Сообщалось об угрозе беспилотников и баллистики. Также воздушные Силы сообщили о взрывах в Запорожье.