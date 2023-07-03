Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

В Україні вночі, 3 липня, шириться повітряна тривога. Значна частина областей "почервоніла". Є загроза атаки безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 3 липня

Повітряна тривога почала ширитися близько опівночі. Є загроза атаки безпілотників.

Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:

Моніторингові канали повідомляють, що є загроза атаки безпілотників з півдня. Жителів регіонів, де зазвучали сирени, закликають залишатися в укриттях, а також дотримуватись правил "двох стін".

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Повідомляється, що у Дніпропетровській та Херсонській областях працює наша ППО.

Нагадаємо, зранку 2 липня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. "Почервоніла" значна частина областей. Лунали вибухи у Запорізькій, Миколаївській та Київській областях.

Ми писали, що 2 липня російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Вони влучили у багатоповерхівку. До того ж під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. В ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу житлового кварталу 50-річний чоловік дістав поранення ніг.

Також ми писали, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.