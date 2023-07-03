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Вибухи в Кіровоградській області: атака безпілотників

3 липня 2023 02:19
оновлено: 02:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в Кіровоградській області 3 липня
Збитий безпілотник. Фото: Командування "Північ"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні вночі, 3 липня, лунають вибухи у Кіровоградській області.  В Україні шириться повітряна тривога. Є загроза атаки безпілотників та балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Кіровоградській області 3 липня

Моніторингові канали повідомляють, що після другої ночі у Кіровоградскій області почали лунати вибухи. Попередньо, це працює українська ППО.

Повітряна тривога вночі 3 липня

Повітряна тривога в Україні почала ширитися близько опівночі. Є загроза атаки безпілотників. 

02:36:

Мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні почала ширитися близько опівночі 3 липня. Повідомлялося про загрозу безпілотників та балістики. Також повітряні Сили України повідомили про вибухи у Запоріжжі.

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