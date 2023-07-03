Збитий безпілотник. Фото: Командування "Північ"

В Україні вночі, 3 липня, лунають вибухи у Кіровоградській області. В Україні шириться повітряна тривога. Є загроза атаки безпілотників та балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Кіровоградській області 3 липня

Моніторингові канали повідомляють, що після другої ночі у Кіровоградскій області почали лунати вибухи. Попередньо, це працює українська ППО.

Повітряна тривога вночі 3 липня

Повітряна тривога в Україні почала ширитися близько опівночі. Є загроза атаки безпілотників.

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Мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні почала ширитися близько опівночі 3 липня. Повідомлялося про загрозу безпілотників та балістики. Також повітряні Сили України повідомили про вибухи у Запоріжжі.