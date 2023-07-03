Вибухи в Кіровоградській області: атака безпілотників
В Україні вночі, 3 липня, лунають вибухи у Кіровоградській області. В Україні шириться повітряна тривога. Є загроза атаки безпілотників та балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Кіровоградській області 3 липня
Моніторингові канали повідомляють, що після другої ночі у Кіровоградскій області почали лунати вибухи. Попередньо, це працює українська ППО.
Повітряна тривога вночі 3 липня
Повітряна тривога в Україні почала ширитися близько опівночі. Є загроза атаки безпілотників.
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Мапа повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, повітряна тривога в Україні почала ширитися близько опівночі 3 липня. Повідомлялося про загрозу безпілотників та балістики. Також повітряні Сили України повідомили про вибухи у Запоріжжі.