Взрывы в Крыму: Аксенов сообщил, куда произошел "прилет", и объявил эвакуацию

Детонация боеприпасов в Крыму. Фото: скриншот из видео

Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотника на Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. В Крыму остановили движение железной дороги и объявили эвакуацию.

Об этом Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

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Аксенов сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

"Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", — рассказал гауляйтер оккупированного Крыма.

Он надеется, что последствия взрывов будут устранены как можно скорее.

Напомним, в оккупированном Крыму сегодня, 22 июля, снова неспокойно. Оккупационные власти сообщили о временном перекрытии Крымского моста, также в сети распространяется информация о масштабном пожаре в Севастополе.

Также мы писали, что спутник Planet Labs запечатлел последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в Крыму. В результате "прилета" был уничтожен вражеский состав боеприпасов.

Добавим, 20 июля, гауляйтер временного оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы "обстреле" полуострова.