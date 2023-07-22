Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрывы в Крыму: Аксенов сообщил, куда произошел "прилет", и объявил эвакуацию arrow

Взрывы в Крыму: Аксенов сообщил, куда произошел "прилет", и объявил эвакуацию

22 июля 2023 12:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Крыму: Аксенов сообщил, куда произошел "прилет", и объявил эвакуацию
Детонация боеприпасов в Крыму. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотника на Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. В Крыму остановили движение железной дороги и объявили эвакуацию.

Об этом Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Атака БпЛА на Крым

Аксенов сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

"Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", — рассказал гауляйтер оккупированного Крыма.

Он надеется, что последствия взрывов будут устранены как можно скорее.

Напомним, в оккупированном Крыму сегодня, 22 июля, снова неспокойно. Оккупационные власти сообщили о временном перекрытии Крымского моста, также в сети распространяется информация о масштабном пожаре в Севастополе.

Также мы писали, что спутник Planet Labs запечатлел последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в Крыму. В результате "прилета" был уничтожен вражеский состав боеприпасов.

Добавим, 20 июля, гауляйтер временного оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы "обстреле" полуострова.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз