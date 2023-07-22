"Це наша ціль": Зеленський про Кримський міст

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Кримський міст є метою української армії, тому він має бути ліквідований. Всім відомо, що у Росії використовують його для ведення війни.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Аспенському безпековому форумі.

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За його словами, завданням України є звільнення Криму від російських загарбників, адже це українська територія, яка є суверенною та невід'ємною частиною українців.

Він додав, що Кримський міст є "немаленькою логістичною дорогою", оскільки завдяки йому Росія може доставляти боєприпаси на фронт, через що весь півострів став мілітаризованим.

Законна ціль

"Для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом, поза міжнародним правом і застосовними нормами. Тому це наша ціль, і будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована", — наголосив Зеленський.

Вибухи на Кримському мосту

Своєю чергою речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в коментарі Новини.LIVE заявив, що Кримський міст як важливий транспортний і логістичний коридор російських військ є цілком законною ціллю для українських захисників. Але деталі операції будуть розкриті лише після перемоги України у війні проти Росії.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.