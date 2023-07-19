Взрывы в Крыму: Игнат объяснил, для чего Украине нужны F-16
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал взрывы в Крыму и заявил, что нет особой разницы чем уничтожать оккупантов, главное — как это делать. Для того чтобы "бавовны" на оккупированных территориях Украины стало больше, нашим военным нужны новые истребители.
Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Главное — это тактика
"Главное не чем поразить, а как поразить. Метко нанести этот удар. Думаю, что мы прекрасно понимаем, какие у нас сегодня есть средства, которые нам передали партнеры, которые могут доставать на определенные расстояния", — отметил Игнат.
Он подчеркнул, что украинские пилоты неоднократно показывали средства, адаптированные к отечественным самолетам, а именно:
- ракеты Storm Shadow;
- противорадиолокационные ракеты HARM;
- бомбы JDAM.
Их почти постоянно используют для ликвидации оккупантов.
Необходимость F-16
"Ну и последствия на оккупированных территориях — это фейерверки на складах боеприпасов, скопления живой силы, техники противника, мы видим. Поэтому побольше нам этого вооружения, а чтобы оно в разы эффективнее работало, нам нужен самолет такой как F-16, чтобы усилить эффект" и результативность этих ударов", — объяснил спикер.
Напомним, утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв на Старокрымском полигоне. Там был уничтожен склад боеприпасов россиян.