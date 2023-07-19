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Взрывы в Крыму: Игнат объяснил, для чего Украине нужны F-16

19 июля 2023 16:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Крыму: Игнат объяснил, для чего Украине нужны F-16
Речник Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Медиацентр
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал взрывы в Крыму и заявил, что нет особой разницы чем уничтожать оккупантов, главное — как это делать. Для того чтобы "бавовны" на оккупированных территориях Украины стало больше, нашим военным нужны новые истребители.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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"Главное не чем поразить, а как поразить. Метко нанести этот удар. Думаю, что мы прекрасно понимаем, какие у нас сегодня есть средства, которые нам передали партнеры, которые могут доставать на определенные расстояния", — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что украинские пилоты неоднократно показывали средства, адаптированные к отечественным самолетам, а именно:

  • ракеты Storm Shadow;
  • противорадиолокационные ракеты HARM;
  • бомбы JDAM.

Их почти постоянно используют для ликвидации оккупантов.

Необходимость F-16

"Ну и последствия на оккупированных территориях — это фейерверки на складах боеприпасов, скопления живой силы, техники противника, мы видим. Поэтому побольше нам этого вооружения, а чтобы оно в разы эффективнее работало, нам нужен самолет такой как F-16, чтобы усилить эффект" и результативность этих ударов", — объяснил спикер.

Напомним, утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв на Старокрымском полигоне. Там был уничтожен склад боеприпасов россиян.

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