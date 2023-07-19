Вибухи в Криму: Ігнат пояснив, для чого Україні потрібні F-16

Речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат. Фото: Медіацентр

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат прокометував вибухи в Криму та заявив, що немає особливої різниці чим саме знищувати окупантів, головне — як це робити. Для того, щоб "бавовни" на окупованих територіях України стало більше, нашим військовим потрібні нові винищувачі.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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Головне — це тактика

"Головне не чим уразити, а як уразити. Влучно завдати цього удару. Думаю, що ми прекрасно розуміємо, які в нас сьогодні є засоби, які нам передали партнери, які можуть діставати на певні відстані", — зауважив Ігнат.

Він наголосив, що українські пілоти неодноразово показували засоби, які адаптували до вітчизняних літаків, а саме:

ракети Storm Shadow;

протирадіолокаційні ракети HARM;

бомби JDAM.

Їх майже постійно використовують для ліквідації окупантів.

Необхідність F-16

"Ну і наслідки на окупованих територіях — це феєрверки на складах боєприпасів, скупчення живої сили, техніки противника, ми бачимо. Тому побільше нам цього озброєння, а щоб воно в рази ефективніше працювало, нам потрібен літак такий як F-16, щоб посилити ефект та результативність цих ударів", — пояснив речник.

Нагадаємо, вранці 19 липня в тимчасово окупованому Криму стався потужний вибух на Старокримському полігоні. Там було знищено склад боєприпасів росіян.