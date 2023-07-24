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Взрывы в Крыму: ВСУ попали в склад боеприпасов российских оккупантов

24 июля 2023 08:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Крыму: ВСУ попали в склад боеприпасов российских оккупантов
Взрывы в Джанкойском районе Крыма. Фото: Андрей Цаплиенко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Так называемый российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что над полуостровом силы ПВО и средства РЭБ сбили 11 беспилотников "противника". Попадание произошло в состав боеприпасов россиян в Джанкойском районе.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

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Последствия атаки

По его словам, обломки беспилотника повредили в Кировском районе частный дом.

"В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Республики Крым", — добавил предатель.

Скриншот сообщений

В свою очередь украинский журналист Андрей Цаплиенко показал видео взрыва на полуострове.

Реакция Украины

Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на "хлопок" в Крыму.

"Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу орков и Крым. РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше", — заверил министр.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский состав БК на одном из аэродромов. Он долгое время был "заброшен" и не использовался.

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