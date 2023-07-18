Вибухи в Миколаєві та Одесі вночі 18 липня: атака РФ на Південь

Взрывы в Николаеве и Одессе: вражеский обстрел БпЛА
В Николаеве и Одесской области ночью, 18 июля, раздаются взрыви. Все, что сейчас известно, читайте в нашей статье.
О взрывах сообщают Новини.LIVE.
Взрывы в Николаеве и Одесской области ночью 18 июля
Обновлено 02:03. Прогремели взрывы в Николаеве и Одесской области. Сообщается, что работает ПВО.
Обновлено 02:19. В Одессе раздались повторные взрывы.
Обновлено 02:21. В настоящее время воздушная тревога сохраняется в ряде областей Украины.
Обновлено 02:33. Снова гремят взрывы в Одессе.
Обновлено 02:35. Снова взрывы в Одессе.
Обновлено 02:36. Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что РФ атакует Юг ударными беспилотниками. По его словам, вероятно, будут еще атаки, возможно применение ракет.
Обновлено 02:41. В Одессе повторно раздаются взрывы.
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Напомним, что ночью, 18 июля, в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога. Также существует угроза применения баллистического вооружения.
Также мы сообщали, что в ряде областей Украины на востоке и юге утром 17 июля объявлена воздушная тревога.
Добавим, что россияне обстреляли центр города Белополье в Сумской области. В результате погибли две женщины.