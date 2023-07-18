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Взрывы в Николаеве и Одессе: вражеский обстрел БпЛА

18 июля 2023 02:01
обновлено: 02:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вибухи в Миколаєві та Одесі вночі 18 липня: атака РФ на Південь
Взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Николаеве и Одесской области ночью, 18 июля, раздаются взрыви. Все, что сейчас известно, читайте в нашей статье.

О взрывах сообщают Новини.LIVE.

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Взрывы в Николаеве и Одесской области ночью 18 июля

Обновлено 02:03. Прогремели взрывы в Николаеве и Одесской области. Сообщается, что работает ПВО.

Обновлено 02:19. В Одессе раздались повторные взрывы.

Обновлено 02:21. В настоящее время воздушная тревога сохраняется в ряде областей Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:33. Снова гремят взрывы в Одессе.

Обновлено 02:35. Снова взрывы в Одессе.

Обновлено 02:36. Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что РФ атакует Юг ударными беспилотниками. По его словам, вероятно, будут еще атаки, возможно применение ракет.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 02:41. В Одессе повторно раздаются взрывы.

Обновляется...

Напомним, что ночью, 18 июля, в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога. Также существует угроза применения баллистического вооружения.

Также мы сообщали, что в ряде областей Украины на востоке и юге утром 17 июля объявлена воздушная тревога.

Добавим, что россияне обстреляли центр города Белополье в Сумской области. В результате погибли две женщины.

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