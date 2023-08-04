Взрывы в Крыму ночью 4 августа: подробности

Взрывы в оккупированной Феодосии: работает ПВО
Ночью, 4 августа, во временно оккупированном Крыму в Феодосийском районе прогремели взрывы. В городе пропал свет и не работает интернет.
Об этом сообщает "Крымский ветер" в Telegram.
Взрывы в Крыму ночью 4 августа
Около половины четвертого ночи местные жители начали сообщать о первых звуках взрывов. Позже раздались повторные.
Советник главы оккупированного Крыма Крючков сообщил о работе ПВО в нескольких районах полуострова.
Отмечается, что взрывы раздаются в районе Феодосия – Приморский.
"В Феодосии работает российская ПВО, слышны очереди. Феодосийцы уже насчитали от 5 до 7 взрывов. Также сообщают о звуке беспилотников", — говорится в публикации.
Напомним, что в Киеве ночью, 3 августа, гремели громкие взрывы. В области долгое время сохранялась воздушная тревога.
Также мы писали, что ночью, 3 августа, в Киевской области слышны взрывы. Предварительно работала ПВО по БпЛА.
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