Взрывы в Крыму ночью 4 августа: подробности

Взрывы в Крыму. Фото: соцсети

Ночью, 4 августа, во временно оккупированном Крыму в Феодосийском районе прогремели взрывы. В городе пропал свет и не работает интернет.

Об этом сообщает "Крымский ветер" в Telegram.

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Взрывы в Крыму ночью 4 августа

Около половины четвертого ночи местные жители начали сообщать о первых звуках взрывов. Позже раздались повторные.

Советник главы оккупированного Крыма Крючков сообщил о работе ПВО в нескольких районах полуострова.

Отмечается, что взрывы раздаются в районе Феодосия – Приморский.

"В Феодосии работает российская ПВО, слышны очереди. Феодосийцы уже насчитали от 5 до 7 взрывов. Также сообщают о звуке беспилотников", — говорится в публикации.

Напомним, что в Киеве ночью, 3 августа, гремели громкие взрывы. В области долгое время сохранялась воздушная тревога.

Также мы писали, что ночью, 3 августа, в Киевской области слышны взрывы. Предварительно работала ПВО по БпЛА.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

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