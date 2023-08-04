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Взрывы в оккупированной Феодосии: работает ПВО

4 августа 2023 04:09
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Крыму ночью 4 августа: подробности
Взрывы в Крыму. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 4 августа, во временно оккупированном Крыму в Феодосийском районе прогремели взрывы. В городе пропал свет и не работает интернет.

Об этом сообщает "Крымский ветер" в Telegram.

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Взрывы в Крыму ночью 4 августа

Около половины четвертого ночи местные жители начали сообщать о первых звуках взрывов. Позже раздались повторные.

Советник главы оккупированного Крыма Крючков сообщил о работе ПВО в нескольких районах полуострова.

Отмечается, что взрывы раздаются в районе Феодосия – Приморский.

"В Феодосии работает российская ПВО, слышны очереди. Феодосийцы уже насчитали от 5 до 7 взрывов. Также сообщают о звуке беспилотников", — говорится в публикации.

 

Напомним, что в Киеве ночью, 3 августа, гремели громкие взрывы. В области долгое время сохранялась воздушная тревога.

Также мы писали, что ночью, 3 августа, в Киевской области слышны взрывы. Предварительно работала ПВО по БпЛА.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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