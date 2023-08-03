Повторні вибухи в Київській області вночі 3 серпня: деталі удару РФ

Повторні вибухи в Київській області: деталі удару РФ по регіону
Вночі, 3 серпня, в Київській області знову чути вибухи. Попередньо працює ППО по БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повторні вибухи в Київській області вночі 3 серпня
Оновлено 02:48. В Київській області чути звуки вибухів. За попередніми даними, працює ППО по БпЛА.
Оновлено 02:50. Наразі в більшості областей України прозвучали відбої тривог. Однак в Київській, а також Києві, та Чернігівській областях небезпека триває.
Нагадаємо, що поблизу Києва вночі, 3 серпня, лунають потужні вибухи. За офіційними даними, в Київській області на підступах до столиці працюють сили ППО.
Також ми писали, що вночі, 3 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Київська, Чернігівська, Полтавська та інші області. Є загроза атаки ворожих БпЛА.
Додамо, що Росія не перестає тероризувати мирних українців. Так, минулої ночі Київ атакували ворожі БпЛА. Є інформація про падіння уламків збитих дронів в кількох районах столиці.