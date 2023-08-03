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Повторні вибухи в Київській області: деталі удару РФ по регіону

3 серпня 2023 02:46
оновлено: 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Київській області вночі 3 серпня: деталі удару РФ
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 3 серпня, в Київській області знову чути вибухи. Попередньо працює ППО по БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повторні вибухи в Київській області вночі 3 серпня

Оновлено 02:48. В Київській області чути звуки вибухів. За попередніми даними, працює ППО по БпЛА.

Оновлено 02:50. Наразі в більшості областей України прозвучали відбої тривог. Однак в Київській, а також Києві, та Чернігівській областях небезпека триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що поблизу Києва вночі, 3 серпня, лунають потужні вибухи. За офіційними даними, в Київській області на підступах до столиці працюють сили ППО.

Також ми писали, що вночі, 3 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Київська, Чернігівська, Полтавська та інші області. Є загроза атаки ворожих БпЛА.

Додамо, що Росія не перестає тероризувати мирних українців. Так, минулої ночі Київ атакували ворожі БпЛА. Є інформація про падіння уламків збитих дронів в кількох районах столиці.

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