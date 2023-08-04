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Вибухи в окупованій Феодосії: працює ППО

4 серпня 2023 04:09
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Криму вночі 4 серпня: подробиці
Вибухи у Криму. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 4 серпня, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи. У місті зникло світло та не працює інтернет. 

Про це повідомляє "Кримський вітер" у Telegram.

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Вибухи у Криму вночі 4 серпня

Близько пів на четверту ночі місцеві жителі почали повідомляти про перші звуки вибухів. Пізніше пролунали повторні.

Радник голови окупованого Криму Крючков повідомив про роботу ППО у кількох районах півострова.

Зазначається, що вибухи лунають у районі Феодосія — Приморський.

"У Феодосії працює російська ППО, чути черги. Феодосійці вже нарахували від 5 до 7 вибухів. Також повідомляють про звук безпілотників", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, що в Києві вночі, 3 серпня, гриміли гучні вибухи. В області довгий час зберігалася повітряна тривога.

Також ми писали, що вночі, 3 серпня, в Київській області чути вибухи. Попередньо працювала ППО по БпЛА.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

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