Вибухи у Криму вночі 4 серпня: подробиці

Вибухи у Криму. Фото: соцмережі

Вночі, 4 серпня, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи. У місті зникло світло та не працює інтернет.

Про це повідомляє "Кримський вітер" у Telegram.

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Вибухи у Криму вночі 4 серпня

Близько пів на четверту ночі місцеві жителі почали повідомляти про перші звуки вибухів. Пізніше пролунали повторні.

Радник голови окупованого Криму Крючков повідомив про роботу ППО у кількох районах півострова.

Зазначається, що вибухи лунають у районі Феодосія — Приморський.

"У Феодосії працює російська ППО, чути черги. Феодосійці вже нарахували від 5 до 7 вибухів. Також повідомляють про звук безпілотників", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, що в Києві вночі, 3 серпня, гриміли гучні вибухи. В області довгий час зберігалася повітряна тривога.

Також ми писали, що вночі, 3 серпня, в Київській області чути вибухи. Попередньо працювала ППО по БпЛА.

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