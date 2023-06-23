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Вибухи в окупованому Генічеську: місцеві кажуть про прильоти

23 червня 2023 15:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Вибухи в окупованому Генічеську: місцеві кажуть про прильоти
Наслідки вибуху у окупованому росіянами Генічеську. Фото: із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У місті Генічеськ Херсонської області, окупованого росіянами з 2022 року пролунало кілька вибухів. Місцеві прихильники Росії панікують, не розуміючи, чому їх не захищає ППО окупантів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Генічеську

У окупованому місті Генічеськ сьогодні, 23 червня, удень пролунало кілька вибухів. Місцеві пабліки пишуть про прильоти.

Спочатку йшлось про два вибухи, пізніше місцеві жителів наголосили, що вибухів було щонайменше чотири.

Соцмережі про вибухи у Генічеську
Соцмережі про вибухи у Генічеську

Відео наслідків удару

Згодом в мережі з’явилося відео наслідків вибухів.

На відео можна побачити густий чорний дим, очевидно, із ураженого об’єкту.

Паніка місцевих прихильників Росії

Мешканці Генічеська, які підтримують окупацію регіону російськими військами, почали писати панічні коментарі.

Головні питання проросійських місцевих жителів звучать наступним чином:

  • "Як таке можливо, до фронту 150 кілометрів";
  • "А де ППО?"
Паніка в Генічеську
Паніка в Генічеську

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ викликав сплеск тривоги у лавах окупантів у Генічеську напередодні ймовірного прориву українських військових.

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