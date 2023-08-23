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Взрывы в России в Москва-Сити: что известно об атаке

23 августа 2023 06:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в России в Москва-Сити: что известно об атаке
Взрывы ночью в Москве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью в Москве у башен Москва-Сити произошел мощный взрыв. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в строящееся возле делового центра здание попал БпЛА.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Этой ночью ПВО сбил беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БпЛА попал в строящееся в Сити здание. На место происшествий выехали оперативные службы", — рассказал Собянин.

Позже он добавил, что в результате взрыва в ста метрах от места событий выбило окна в нескольких многоэтажках. Такая же ситуация произошла и в Подмосковье в поселке Старбеево, где взрывной волной повреждены окна.

Также мэр российской столицы заверил, что пострадавших или жертв в результате "атаки" на Москву или область нет.

Российские СМИ в свою очередь сообщают, что БпЛА попал в недостроенную высотку рядом с башнями Москва-Сити. Предварительно повреждено 5 оконных пролетов с 10 по 15 этаж.

Напомним, что ночью, 23 августа, в российской столице Москва, а также Подмосковье раздались серии взрывов. По словам очевидцев, они видели в воздухе беспилотников.

Также мы писали, что в Московской области ночью 22 августа раздаются мощные взрывы. О громких звуках пишут жители подмосковного Красногорска и московского района Строгино.

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