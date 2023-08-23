Взрывы в России в Москва-Сити: что известно об атаке
Сегодня ночью в Москве у башен Москва-Сити произошел мощный взрыв. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в строящееся возле делового центра здание попал БпЛА.
Об этом сообщают российские СМИ.
Взрывы в России в Моксва-Сити ночью 23 августа
"Этой ночью ПВО сбил беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БпЛА попал в строящееся в Сити здание. На место происшествий выехали оперативные службы", — рассказал Собянин.
Позже он добавил, что в результате взрыва в ста метрах от места событий выбило окна в нескольких многоэтажках. Такая же ситуация произошла и в Подмосковье в поселке Старбеево, где взрывной волной повреждены окна.
Также мэр российской столицы заверил, что пострадавших или жертв в результате "атаки" на Москву или область нет.
Российские СМИ в свою очередь сообщают, что БпЛА попал в недостроенную высотку рядом с башнями Москва-Сити. Предварительно повреждено 5 оконных пролетов с 10 по 15 этаж.
Напомним, что ночью, 23 августа, в российской столице Москва, а также Подмосковье раздались серии взрывов. По словам очевидцев, они видели в воздухе беспилотников.
Также мы писали, что в Московской области ночью 22 августа раздаются мощные взрывы. О громких звуках пишут жители подмосковного Красногорска и московского района Строгино.