Взрывы в России в Москва-Сити: что известно об атаке

Взрывы ночью в Москве. Фото: google.com

Сегодня ночью в Москве у башен Москва-Сити произошел мощный взрыв. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в строящееся возле делового центра здание попал БпЛА.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Взрывы в России в Моксва-Сити ночью 23 августа

"Этой ночью ПВО сбил беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БпЛА попал в строящееся в Сити здание. На место происшествий выехали оперативные службы", — рассказал Собянин.

Позже он добавил, что в результате взрыва в ста метрах от места событий выбило окна в нескольких многоэтажках. Такая же ситуация произошла и в Подмосковье в поселке Старбеево, где взрывной волной повреждены окна.

Также мэр российской столицы заверил, что пострадавших или жертв в результате "атаки" на Москву или область нет.

Российские СМИ в свою очередь сообщают, что БпЛА попал в недостроенную высотку рядом с башнями Москва-Сити. Предварительно повреждено 5 оконных пролетов с 10 по 15 этаж.

Напомним, что ночью, 23 августа, в российской столице Москва, а также Подмосковье раздались серии взрывов. По словам очевидцев, они видели в воздухе беспилотников.

Также мы писали, что в Московской области ночью 22 августа раздаются мощные взрывы. О громких звуках пишут жители подмосковного Красногорска и московского района Строгино.