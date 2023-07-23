Взрывы в Сумах вечером 23 июля: детали вражеской атаки

Взрывы в Сумах: детали вражеской атаки
Вечером, 23 июля, в Сумах местные жители слышат звуки взрывов. Предварительно в регионе работает ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Сумах вечером 23 июля
Мониторинговые каналы сообщают, что в Сумах слышны звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.
Воздушные Силы сообщают, что в Сумской области существует ракетная опасность. Возможна работа ПВО по враждебному БпЛА.
Воздушная тревога в Украине
23:30:
Карта воздушных тревог сейчас такова:
Напомним, в Организации Объединенных Наций осудили ночные разрушения в Одессе, однако не назвали причину. В ООН не назвали, чьи ракеты прилетели сегодня ночью в исторический центр города.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вернула около 50% территорий, захваченных страной-террористом России с начала полномасштабного вторжения. Однако это лишь начало контрнаступления ВСУ.
Госсекретарь США также подчеркнул, что Россия уже проиграла войну "с точки зрения того, к чему стремилась достичь и к чему стремился Путин".
Напомним, за последнюю неделю, в период с 17 по 23 июля, Силы обороны Украины уничтожили более 4 тысяч оккупантов на всех участках фронта. Также российские захватчики потеряли большое количество военной техники.