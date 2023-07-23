Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрывы в Сумах: детали вражеской атаки arrow

Взрывы в Сумах: детали вражеской атаки

23 июля 2023 23:22
обновлено: 23:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Сумах вечером 23 июля: детали вражеской атаки
Последствия вражеской атаки. Иллюстративное фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вечером, 23 июля, в Сумах местные жители слышат звуки взрывов. Предварительно в регионе работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Сумах вечером 23 июля

Мониторинговые каналы сообщают, что в Сумах слышны звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.

Воздушные Силы сообщают, что в Сумской области существует ракетная опасность. Возможна работа ПВО по враждебному БпЛА.

Воздушная тревога в Украине

23:30:

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, в Организации Объединенных Наций осудили ночные разрушения в Одессе, однако не назвали причину. В ООН не назвали, чьи ракеты прилетели сегодня ночью в исторический центр города.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вернула около 50% территорий, захваченных страной-террористом России с начала полномасштабного вторжения. Однако это лишь начало контрнаступления ВСУ.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Россия уже проиграла войну "с точки зрения того, к чему стремилась достичь и к чему стремился Путин".

Напомним, за последнюю неделю, в период с 17 по 23 июля, Силы обороны Украины уничтожили более 4 тысяч оккупантов на всех участках фронта. Также российские захватчики потеряли большое количество военной техники.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз