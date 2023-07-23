Взрывы в Сумах вечером 23 июля: детали вражеской атаки

Последствия вражеской атаки. Иллюстративное фото: google.com

Вечером, 23 июля, в Сумах местные жители слышат звуки взрывов. Предварительно в регионе работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумах вечером 23 июля

Мониторинговые каналы сообщают, что в Сумах слышны звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.

Воздушные Силы сообщают, что в Сумской области существует ракетная опасность. Возможна работа ПВО по враждебному БпЛА.

Воздушная тревога в Украине

23:30:

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, в Организации Объединенных Наций осудили ночные разрушения в Одессе, однако не назвали причину. В ООН не назвали, чьи ракеты прилетели сегодня ночью в исторический центр города.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вернула около 50% территорий, захваченных страной-террористом России с начала полномасштабного вторжения. Однако это лишь начало контрнаступления ВСУ.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Россия уже проиграла войну "с точки зрения того, к чему стремилась достичь и к чему стремился Путин".

Напомним, за последнюю неделю, в период с 17 по 23 июля, Силы обороны Украины уничтожили более 4 тысяч оккупантов на всех участках фронта. Также российские захватчики потеряли большое количество военной техники.