У США розповіли, скільки захоплених територій повернула Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Україна повернула близько 50% територій, які захопила країна-терорист Росія з початку повномасштабного вторгнення. Однак, це лише початок контрнаступу ЗСУ.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю для CNN.

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"Це ще відносно початкові дні контрнаступу. Це важко і не станеться протягом наступного тижня чи двох", — зазначив Блінкен.

І додав, що повернути усі захоплені РФ території буде "дуже важкою боротьбою".

Держсекретар США підкреслив, що Росія вже програла війну "з точки зору того, чого прагнула досягти і чого прагнув Путін".

Нагадаємо, за останній тиждень, в період з 17 по 23 липня, Сили оборони України знищили понад 4 тисячі окупантів на усіх ділянках фронту. Також російські загарбники втратили велику кількість військової техніки.

Також ми писали, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня.

Додамо, Олександр Сирський заявив, що на цей час створені всі умови для того, щоб повернути Бахмут, але з меншими у десятки разів втратами, ніж у росіян. Це важливе стратегічне місто, і відвоювати його — справа честі.