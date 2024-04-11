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Взрывы в Сумах — оккупанты управляемыми авиабомбами обстреляли ТЭЦ

11 апреля 2024 17:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Сумах — оккупанты управляемыми авиабомбами обстреляли ТЭЦ
Последствия обстрела Сумской области. Фото архивное: Сумская ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты после 16:00 в четверг, 11 апреля, обстреляли управляемыми авиабомбами город Сумы. Они ударили по критической инфраструктуре — местной тепловой электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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В настоящее время на месте обстрела работают все необходимые службы.

По предварительной информации, люди не пострадали. Последствия атаки уточняются.

"Также был осуществлен обстрел Эсманской громады Шосткинского района (предварительно — из ствольной артиллерии)", — говорится в сообщении.

В результате атаки ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.

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Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Сумах прогремели днем, 11 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Также российские захватчики обстреляли Львовскую область ракетами и беспилотниками, попав в объекты энергетической инфраструктуры области утром, 11 апреля. В прокуратуре начали расследование.

война
взрыв
Украина
Сумы
обстрелы
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оккупанты

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