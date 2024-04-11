Взрывы в Сумах — оккупанты управляемыми авиабомбами обстреляли ТЭЦ
Российские оккупанты после 16:00 в четверг, 11 апреля, обстреляли управляемыми авиабомбами город Сумы. Они ударили по критической инфраструктуре — местной тепловой электростанции.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.
Обстрел ТЭЦ в Сумах
В настоящее время на месте обстрела работают все необходимые службы.
По предварительной информации, люди не пострадали. Последствия атаки уточняются.
"Также был осуществлен обстрел Эсманской громады Шосткинского района (предварительно — из ствольной артиллерии)", — говорится в сообщении.
В результате атаки ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.
Напомним, взрывы в Сумах прогремели днем, 11 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.
Также российские захватчики обстреляли Львовскую область ракетами и беспилотниками, попав в объекты энергетической инфраструктуры области утром, 11 апреля. В прокуратуре начали расследование.
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