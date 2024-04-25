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Взрывы в Сумах — оккупанты сбросили КАБ на инфраструктуру города

25 апреля 2024 15:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Сумах — оккупанты сбросили КАБ на инфраструктуру города
Последствия российского обстрела Сумской области. Фото иллюстративное: t.me/Sumy_news_ODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в четверг, 25 апреля, обстреляли город Сумы. Они сбросили контролируемую авиационную бомбу на инфраструктуру.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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В настоящее время на месте атаки работают все необходимые службы. Последствия обстрелов уточняются.

"Российские террористы, пренебрегая правилами войны, международными конвенциями, продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины", — говорится в сообщении.

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Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили ранения, также есть значительные разрушения.

Также российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровщину. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

война
Украина
Сумы
обстрелы
оккупанты
авиабомба

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