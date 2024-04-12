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Взрывы в Сумах — Укрзалізниця сообщила о разрушениях на вокзале

12 апреля 2024 19:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Сумах — Укрзалізниця сообщила о разрушениях на вокзале
Разрушения в результате авиаудара по Сумах. Фото: Сумская ОГА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Сумах в пятницу, 12 апреля, раздались взрывы в результате авиаудара по городу управляемыми авиабомбами КАБ-1500. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, в том числе пострадал железнодорожный вокзал.

Об этом информирует Укрзалізниця.

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Как отметили в пресс-службе перевозчика, в результате обстрела на городском железнодорожном вокзале пострадавших нет. От обломков бомб только окна вокзала получили незначительные повреждения.

"Есть повреждения вокзальных окон, впрочем, колеи целые. Поезда будут прибывать и отправляться по расписанию", — информирует Укрзалізниця.

Взрывы в Сумах — Укрзализныця рассказала о движении поездов из-за обстрелов
Скриншот сообщения Укрзалізниці

Авиаудар по Сумам

Взрывы в Сумах — Укрзализныця рассказала о движении поездов из-за обстрелов
Источник: alerts.in.ua

Отметим, что в 14:53 воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб. Восток и северо-восток Украины были охвачены воздушной тревогой.

Взрывы в Сумах — Укрзализныця рассказала о движении поездов из-за обстрелов
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По словам Сумской облгосадминистрации, авиаудар пришелся по гражданской инфраструктуре Сум.

Взрывы в Сумах — Укрзализныця рассказала о движении поездов из-за обстрелов
Скриншот сообщения Сумской ОГА

"Люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются", — говорится в сообщении чиновников.

Напомним, взрывы в Сумах прогремели днем, 11 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Также российские захватчики обстреляли Львовскую область ракетами и беспилотниками, попав в объекты энергетической инфраструктуры области утром, 11 апреля. В прокуратуре приступили к расследованию.

Укрзализныця
Украина
Сумы
война в Украине
авиабомба

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