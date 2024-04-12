Взрывы в Сумах — Укрзалізниця сообщила о разрушениях на вокзале

Разрушения в результате авиаудара по Сумах. Фото: Сумская ОГА

В Сумах в пятницу, 12 апреля, раздались взрывы в результате авиаудара по городу управляемыми авиабомбами КАБ-1500. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, в том числе пострадал железнодорожный вокзал.

Об этом информирует Укрзалізниця.

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Как отметили в пресс-службе перевозчика, в результате обстрела на городском железнодорожном вокзале пострадавших нет. От обломков бомб только окна вокзала получили незначительные повреждения.

"Есть повреждения вокзальных окон, впрочем, колеи целые. Поезда будут прибывать и отправляться по расписанию", — информирует Укрзалізниця.

Скриншот сообщения Укрзалізниці

Авиаудар по Сумам

Источник: alerts.in.ua

Отметим, что в 14:53 воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб. Восток и северо-восток Украины были охвачены воздушной тревогой.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

По словам Сумской облгосадминистрации, авиаудар пришелся по гражданской инфраструктуре Сум.

Скриншот сообщения Сумской ОГА

"Люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются", — говорится в сообщении чиновников.

Напомним, взрывы в Сумах прогремели днем, 11 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Также российские захватчики обстреляли Львовскую область ракетами и беспилотниками, попав в объекты энергетической инфраструктуры области утром, 11 апреля. В прокуратуре приступили к расследованию.