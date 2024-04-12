Взрывы в Сумах — Укрзалізниця сообщила о разрушениях на вокзале
В Сумах в пятницу, 12 апреля, раздались взрывы в результате авиаудара по городу управляемыми авиабомбами КАБ-1500. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, в том числе пострадал железнодорожный вокзал.
Об этом информирует Укрзалізниця.
Ситуация с железнодорожным движением в Сумах
Как отметили в пресс-службе перевозчика, в результате обстрела на городском железнодорожном вокзале пострадавших нет. От обломков бомб только окна вокзала получили незначительные повреждения.
"Есть повреждения вокзальных окон, впрочем, колеи целые. Поезда будут прибывать и отправляться по расписанию", — информирует Укрзалізниця.
Авиаудар по Сумам
Отметим, что в 14:53 воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб. Восток и северо-восток Украины были охвачены воздушной тревогой.
По словам Сумской облгосадминистрации, авиаудар пришелся по гражданской инфраструктуре Сум.
"Люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются", — говорится в сообщении чиновников.
Напомним, взрывы в Сумах прогремели днем, 11 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.
Также российские захватчики обстреляли Львовскую область ракетами и беспилотниками, попав в объекты энергетической инфраструктуры области утром, 11 апреля. В прокуратуре приступили к расследованию.
Читайте Новини.LIVE!