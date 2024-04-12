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Вибухи в Сумах — Укрзалізниця повідомила про руйнування на вокзалі

12 квітня 2024 19:20
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Сумах — Укрзалізниця повідомила про руйнування на вокзалі
Руйнування внаслідок авіаудару по Сумах. Фото: Сумська ОДА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Сумах в п'ятницю, 12 квітня, пролунали вибухи внаслідок авіаудару по місту керованими авіабомбами КАБ-1500. Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі, зокрема постраждав залізничний вокзал. 

Про це інформує Укрзалізниця

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Як зазначили у пресслужбі перевізника, внаслідок обстрілу на міському залізничному вокзалі постраждалих немає. Від уламків бомб лише вікна вокзалу отримали незначні пошкодження. 

"Є пошкодження вокзальних вікон, втім, колії цілі. Потяги прибуватимуть та вирушатимуть за розкладом", — інформує Укрзалізниця. 

Вибухи в Сумах — Укрзалізниця розповіла про рух поїздів через обстріл
Скриншот допису Укрзалізниці

Авіаудар по Сумах

Вибухи в Сумах — Укрзалізниця розповіла про рух поїздів через обстріл
Джерело: alerts.in.ua

Зазначимо, що о 14:53 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб. Схід та північний схід України були охоплені повітряною тривогою. 

Вибухи в Сумах — Укрзалізниця розповіла про рух поїздів через обстріл
Скриншот допису ПС ЗСУ

За словами Сумської облдержадміністрації, авіаудар прийшовся по цивільній інфраструктурі Сум.

Вибухи в Сумах — Укрзалізниця розповіла про рух поїздів через обстріл
Скриншот допису Сумської ОДА

"Люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються", — йдеться в повідомленні чиновників.

Нагадаємо, вибухи у Сумах пролунали вдень, 11 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Також російські загарбники обстріляли Львівщину ракетами та безпілотниками, поціливши в об'єкти енергетичної інфраструктури області уранці, 11 квітня. У прокуратурі розпочали розслідування. 

Укрзалізниця
Україна
Суми
війна в Україні
авіабомба

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