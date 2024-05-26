Бронетехника армии РФ, уничтоженная Силами обороны Украины во время войны.

Российский бронеавтомобиль уничтожен Силами обороны Украины. Фото: Генштаб ВСУ

В то время, когда Украина получает от западных партнеров качественную военную технику, в частности различные бронеавтомобили , Россия вынуждена все чаще использовать на театре военных действий устаревшую технику еще советских времен, которая становится легкой добычей для Сил обороны Украины. Впрочем, украинские защитники уничтожают и современные российские бронемашины. О них – в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Бронемашины

В течение полномасштабной войны России против Украины ВСУ успешно уничтожили уже около 15 тысяч единиц бронированной техники оккупационного контингента. Новини.LIVE уже рассказывали об одном из самых современных образцов такой техники, "ВПК-Урал", который неоднократно становился добычей украинских защитников. Но на самом деле этих бронированных автомобилей гораздо больше, а номенклатура этой техники невероятно разнообразна.

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Так, если говорить исключительно о бронемашинах и боевых машинах ПТРК, то только этой техники россияне потеряли 355 единиц. Важно отметить, что среди этих потерь – в основном новые, уже собственно российские разработки.

Так, за время войны оккупанты потеряли (эти и последующие данные – на конец ноября прошлого года) 172 бронемашины-внедорожники "Тигр": 157 ГАЗ "Тигр-М" и 15 ГАЗ "Тигр". Эти автомобили производятся с 2005 года. Также Силы обороны Украины поразили и уничтожили 49 единиц бронетехники производства завода КамАЗ. Причем речь идет о машинах класса MRAP, что означает машина с защитой от мин и засад.

БМП и БТР

Как уже было сказано, российские оккупанты широко используют на театре военных действий в Украине старую советскую технику. Это прежде всего разные БТР (бронетранспортеры) и БМП (боевые машины пехоты). И эту технику россияне теряют прямо-таки невероятными темпами.

Так, по имеющимся данным, Силы обороны Украины за первые два года полномасштабной войны уничтожили:

558 БМП-1;

37 БМП-1АМ;

1033 БМП-2;

43 БМП-2М;

319 БМП-3.

Среди бронетранспортеров любимой добычей украинских защитников является МТ-ЛБ (расшифровывается как "многоцелевой транспортер легкий бронированный"). Различные варианты МТ-ЛБ россияне потеряли 780 единиц.

А вообще под удар ВСУ подвергались бронетранспортеры более десяти разных модификаций. В частности, и такие БТР, как З-СТС "Ахмат". Они уникальны тем, что производились для нужд силовых структур исключительно одной российской республики — как видно из названия, это Чечня.

Успешная охота на "Ахматы" подтвердила, что чеченский диктатор Рамзан Кадыров отправлял в Украину подконтрольные ему милитарные подразделения. Которые, как видим, нашли свою смерть на украинской земле.

Другие бронемашины

Кроме бронеавтомобилей широкого профиля, россияне используют — и регулярно теряют — во время "специальной военной операции" и узкоспециализированной техники. Так, ВСУ уничтожили 185 командно-штабных бронемашин. Прежде всего, речь идет о "Р-149МА" (выпускалась и во времена СССР, и уже в постсоветский период) — таких Силы обороны подстрелили 118 единиц.

За два года войны украинские защитники успешно обнаружили и ликвидировали 313 единиц инженерной техники. Это разнообразная бронированная техника — например, ремонтно-эвакуационные БРЭМ-1, понтонные мосты ПП-2005, установки разминирования УР-77, путепрокладчики БАТ-2, машины минного заграждения БАТ-2 и другие.

Одним словом, украинская армия успешно уничтожает российскую бронированную технику, а россияне теряют как старые советские образцы, которые у них есть в большом количестве, так и современную технику, предназначенную даже не для войны, а для использования силовыми структурами на территории самой России. Но потери оккупантов настолько велики, что они вынуждены гнать на фронт все, что только имеют в наличии.