Бронетехніка армії РФ, знищена Силами оборони України під час війни - фото

Російський бронеавтомобіль, знищений Силами оборони України. Фото: Генштаб ЗСУ

У той час, коли Україна отримує від західних партнерів якісну військову техніку, зокрема, різноманітні бронеавтомобілі, Росія змушена усе частіше використовувати на театрі воєнних дій застарілу техніку ще радянських часів, яка стає легкою здобиччю для Сил оборони України. Втім, українські захисники знищують і сучасні російські бронемашини. Про них — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Бронемашини

Протягом повномасштабної війни Росії проти України ЗСУ успішно знищили уже близько 15 тисяч одиниць броньованої техніки окупаційного контингенту. Новини.LIVE уже розповідали про один із найсучасніших зразків такої техніки, "ВПК-Урал", який неодноразово ставав здобиччю українських захисників. Та насправді цих броньованих автомобілів значно більше, а номенклатура цієї техніки неймовірно різноманітна.

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Так, якщо говорити винятково про бронемашини та бойові машини ПТРК, то тільки цієї техніки росіяни втратили 355 одиниць. Важливо відзначити, що серед цих втрат — в основному нові, уже власне російські розробки.

Так, за час війни окупанти втратили (ці й подальші дані – на кінець листопада минулого року) 172 бронемашини-позашляховики "Тигр": 157 ГАЗ "Тигр-М" та 15 ГАЗ "Тигр". Ці автомобілі виробляються з 2005 року. Також Сили оборони України уразили та/чи знищили 49 одиниць бронетехніки виробництва заводу КамАЗ. Причому йдеться про машини класу MRAP, що означає "машина з захистом від мін і засідок".

БМП та БТР

Як вже було сказано, російські окупанти широко використовують на театрі воєнних дій в Україні стару радянську техніку. Це перш за все різні БТР (бронетранспортери) та БМП (бойові машини піхоти). І цю техніку росіяни втрачають просто-таки неймовірними темпами.

Так, за наявними даними, Сили оборони України за перші два роки повномасштабної війни знищили:

558 БМП-1;

37 БМП-1АМ;

1033 БМП-2;

43 БМП-2М;

319 БМП-3.

Серед бронетранспортерів найулюбленішою здобиччю українських захисників є МТ-ЛБ (розшифровується російською як "многоцелевой транспортер легкий бронированный"). Різних варіантів МТ-ЛБ росіяни втратили 780 одиниць.

А взагалі під удар ЗСУ підпадали бронетранспортери понад десяти різних модифікацій. Зокрема, і такі БТР, як З-СТС "Ахмат". Вони унікальні тим, що виготовлялися для потреб силових структур винятково однієї російської республіки — як видно із назви, це Чечня.

Тож успішне полювання на "Ахмати" підтвердило, що чеченський диктатор Рамзан Кадиров відправляв до України підконтрольні йому мілітарні підрозділи. Які, як бачимо, знайшли свою смерть на українській землі.

Інші бронемашини

Крім бронеавтомобілів широкого профілю, росіяни використовують – і регулярно втрачають — під час "спеціальної воєнної операції" й вузькоспеціалізовану техніку. Так, ЗСУ знищили 185 командно-штабних бронемашин. Перш за все йдеться про "Р-149МА" (випускалася і в часи СРСР, і уже в пострадянський період) — таких Сили оборони вполювали 118 одиниць.

За два роки війни українські захисники успішно виявили і ліквідували 313 одиниць інженерної техніки. Це різноманітна броньована техніка – наприклад, ремонтно-евакуаційні БРЕМ-1, понтонні мости ПП-2005, установки розмінування УР-77, шляхопрокладачі БАТ-2, машини мінного загородження БАТ-2 та інші.

Одним словом, українська армія успішно знищує російську броньовану техніку, а росіяни втрачають як старі радянські зразки, які у них є у великій кількості, так і сучасну техніку, призначену навіть не для війни, а для використання силовими структурами на території самої Росії. Та втрати окупантів настільки великів, що вони змушені гнати на фронт усе, що тільки мають в наявності.