Трофейні російські бронеавтомобілі, що перебувають на озброєнні ЗСУ

Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння та техніки. Фото: Оперативний ЗСУ / Telegram

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.

Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомагає українцям бити загарбників їх же зброєю.

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Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними Силами України на полі бою проти армії російської федерації. Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку. Раніше вже надавався опис танків, БМП, машини управління, машини розвідки, санітарно-десантні машини. Сьогодні поговоримо про броньовані автомобілі.

"Тайфун"

Російський трофейний бронеавтомобіль підвищеного рівня захисту "Тайфун-ВДВ".

Броневик виготовляється в кооперації з більш ніж 120 підприємствами рф, серед яких — КамАЗ, Уральський автомобільний завод, Ярославський моторний завод тощо.

Розробка бронеавтомобіля почалася у 2010 році. Необхідність створення подібних машин була обумовлена тим, що переважна більшість бойових втрат особового складу російська армія зазнавала через підрив автомашин на мінах під час пересування колон.

"Тайфун-ВДВ"

"Тайфун-ВДВ" 1 / 2

Вперше машина цього класу була показана російській публіці у 2014 році на військовому параді в москві з нагоди 9 травня.

За рівнем бронювання автомобіль витримує підрив осколково-фугасних пристроїв масою 8 кг у тротиловому еквіваленті під будь-яким місцем машини, а протикульовий захист відповідає четвертому рівню. При цьому комбінована броня з кераміки та сталі захищає екіпаж від дій куль калібру 14,5 мм.

В автомобілі встановлена бортова інформаційно-керуюча система для спостереження та регулювання роботи двигуна, обчислення крену машини, нахилу дороги, швидкості руху, місця розташування тощо.

Крім того, десантний модуль та кабіна "Тайфуну" обладнані п'ятьма відеокамерами для кругового огляду, є складні монітори, які показують як стан автомобіля, так ситуацію ззовні.

"Тайфун" випускається у восьми модифікаціях. Серед яких — автомобілі з колісною формулою 6х6, 4х4, санітарний транспортер/санітарний автомобіль та медичний пункт.

З 2014 року для потреб армії країни-агресора було виготовлено близько півтисячі "Тайфунів" різних модифікацій.

КамАЗ-63968 "Тайфун-К". Фото: Wikimedia commons

Декілька бронеавтомобілів цієї марки брали участь у підтримці рф війни у Сирії.

Автомобілі цього типу також були відправлені на війну в Україну. Але від самого її початку стали трофеями ЗСУ або знищувалися.

Так, зокрема, 26 лютого в ході боїв підрозділами українських Сил спротиву був знешкоджений і захоплений бронеавтомобіль "Тайфун-К". Під час взяття "у полон" броневик отримав незначні ушкодження лобового скла, кабіни та коліс. Але виявився цілком придатним для подальшого проходження служби в лавах Збройних Сил України проти армії окупанта.

КАМАЗ-63968 "Тайфун-К" на Сумщині

Наприкінці другої декади березня воїнам ЗСУ вдалось знищити декілька аналогічних "Тайфунів".

Крім того, 3 квітня 2022 року аналітики ресурсу Oryx у відкритих джерелах знайшли відео та фото підтвердження втрати росіянами 10 машин "Тайфун-К". У ті ж самі дні року сил оборони України захопили застряглий у багнюці цілий і працездатний "Тайфун-К".

Наразі відомо про зміну господарів близько десятка "Тайфунів".

"Тайфун" К-53949. Фото: Збройні Сили України. Війна з окупантами / Telegram

Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 8266 мм

Ширина — 2545 мм

Висота — 3120 мм

Вага — 22 т

Швидкість — до 110 км/год.

Екіпаж — 3 особи

Десант — 14 осіб

"Тигр"

Російський трофейний позашляховик багатоцільового призначення ГАЗ-2330 "Тигр".

Замовником появи бронеавтомобіля виступило військове відомоство Об'єднаних арабських еміратів. Саме воно надало росіянам кошти в сумі 60 млн дол. на розробку та виготовлення дослідницьких зразків цього автомобіля.

Перші зразки "Тигра" були презентовані в Абу-Дабі на Міжнародній виставці озброєння IDEX-2001 і сподобалися замовнику. Але остаточний контракт на подальше виробництво та поставку "Тигрів" до ОАЕ не був підписаний.

Наразі автомобіль випускається в трьох версіях: для військових, для поліції та для цивільних.

АМН 233114 "Тигр". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Вперше "Тигр" показала російській публіці на виставці Milex-2011.

Машина оснащена прицілом панорамним платформного типу ПКП-ПТ і керованим протитанковим ракетним комплексом "Шершень".

Під час анексії Криму у лютому-березні 2014 року росіяни використали півсотні автомобілів "Тигр" на українському півострові.

Цікаво, що тоді ж був зафіксований курйозний випадок: "Тигр" не зміг з першого разу здолати невеликий бордюр.

У червні 2015 року під час вторгнення росіян на Донбас "Тигри" були помічені в модифікації з комплексом радіо-електронної боротьби "Леєр-2".

Під час повномасштабного вторгнення армії рф в Україні 24 лютого 2022 року рахунок знищених та захоплених ЗСУ "Тигрів" вимірюється десятками.

Трофейний "Тигр" в поліції. Фото: СУСПІЛЬНЕ ХАРКІВ

Зокрема в жовтні минулого року бійці українських Сил спротиву захопили рідкісний екземпляр "Тигра" — командно-штабну машину, призначену для організації зв'язку.

Бронеавтомобілі перебувають на озброєнні 13 країн світу. Цікаво, що до деяких пір "Тигри" експортувалися до країн НАТО.

Спалений "Тигр" у Харкові. Фото: УНІАН

Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 5700 мм

Ширина — 2300 мм

Висота — 2300 мм

Вага — 3,5 т

Швидкість — до 140 км/год.

Екіпаж і десант — до 13 осіб

"Вистрєл"

Російський легкоброньований автомобіль БПМ-97 "Вистрєл". Розроблявся для прикордонних військ рф і збирається на заводі в місті Набережні Челни.

Розробка бронеавтомобіля розпочалася в 1997 році Науково-виробничим центром "Спеціальне машинобудування" МГТУ ім.Баумана спільно з заводом КамАЗ.

У 1999 році вперше широкому загалу був представлений макетний зразок нової бойової машини.

Бронеавтомобілі в силових структурах використовуються для перевезення вибухових речовин, грошей та інших цінних вантажів.

БПМ-97 "Вистрєл". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Крім того, машина може застосуватися як штабна, патрульна, санітарна, прикордонна або розвідувальна.

Щодо конструкції, то БПМ-97 являє собою повнопривідний бронеавтомобіль з несучим зварним корпусом. Автомобіль розділений на моторний відсік та відділення для екіпажу та десанту.

Автомобіль має протикульове бронювання. При цьому верхня частина корпусу витримує постріли з 12,7-мм кулемета.

Озброєння монтується в башті, що обертається. Серед іншого можлива установка 14,5-мм кулемету КПВТ або 12,7-мм кулемету "Корд", 30-мм гранатомету АГС-17 або протитанкового ракетного комплексу.

Під час російського вторгнення на Донбас автомобіль "Вистрєл" вперше було помічено у складі загонів бойовиків так званої ЛНР. У червні-липні ЗСУ знищили чотири таких броневика, які перебували на озброєнні бандформувань Л/ДНР.

В ході повномасштабного російського вторгнення в України 24 лютого 2022 року в жовтні року та лютому 2023 року українським військовим вдалось захопити кілька БПМ-97 у ззовні справному стані.

Трофейний БПМ-97 "Вистрєл". Фото: Оперативний ЗСУ / Telegram

Тактико-технічні характеристики: