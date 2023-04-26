Состоялся очередной обмен пленными

Украинцы, освобожденные в рамках обмена пленными 26 апреля 2023 года. Фото: Андрей Ермак

В рамках очередного обмена пленными удалось вернуть домой 44 украинца. Двое из них гражданские, остальные — военные.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Подробности обмена

По словам Ермака, среди освобожденных из плена — 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров.

"Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке", — написал он, добавив, что освобождены также двое гражданских.

Глава президентской администрации отметил, что среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освобождены из плена.

Обмен пленными 26 апреля 2023 года. Фото: Андрей Ермак

Обмен пленными 26 апреля 2023 года. Фото: Андрей Ермак

Обмен пленными 26 апреля 2023 года. Фото: Андрей Ермак

Обмен пленными 26 апреля 2023 года. Фото: Андрей Ермак

Обмен пленными 26 апреля 2023 года. Фото: Координационный штаб обращения с военнопленными

Обмен пленными 26 апреля 2023 года. Фото: Координационный штаб обращения с военнопленными

Обмен пленными 26 апреля 2023 года. Фото: Координационный штаб обращения с военнопленными 1/7 _ 7

Координационный штаб по обращению с военнопленными обнародовал видео освобожденных из плена украинцев.

В Коордштабе отметили, что в ВСУ входят 19 освобожденных, в ГНСУ — 11, ВМС — семь, НГУ — двое, ТРО — трое.



"Освобожденные военнослужащие воевали, в частности, в Мариуполе, на донецком, херсонском, харьковском, луганском и сумском направлениях. Среди них немало раненых и с последствиями тяжелых пыток. Освобожден из плена также военный хирург, который оперировал раненых в военном госпитале в Мариуполе и организовывал массовую медицинскую помощь. Одному из освобожденных, командиру отделения, грозил так называемый "суд" с заключением на длительный срок", — говорится в сообщении.



В общей сложности, как отмечается, на 26 апреля из плена освобождены уже 2280 украинцев.

Напомним, на Пасху, 16 апреля, состоялся обмен пленными. Тогда домой вернулись 130 защитников.

Глава разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ранее сообщил, что из российского плена уже удалось вернуть более 2,2 тысячи украинцев. По его словам, Украина и Россия близятся к обмену в формате "всех на всех".