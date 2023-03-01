"Почувствовали запах жареного": мэр Мелитополя про бегство оккупантов с Крыма

Мэр Мелитополя Иван Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, оккупанты "почувствовали запах жареного" и начали покидать Крым. С Крымского полуострова они бегут в рф.

Об этом Иван Федоров сообщил в Telegram.

Бегство оккупантов

По словам мэра Мелитополя, Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что российские военные, находящиеся в Перевальном, отправляют свои семьи в рф.

Это происходит в то время, когда появляются сообщения о том, что оккупанты готовятся к обороне и "упорно роют окопы". Федоров отметил, что захватчики Крыма понимают, что лучше бежать первыми, чем ожидать атаки со стороны ВСУ.

Такая информация может свидетельствовать о том, что россия может быть готова к частичному отступлению с полуострова.

Напомним, что российские оккупанты признают неизбежность деоккупации Крыма, поэтому стягивают туда войска и строят оборонительные сооружения. Но Крым рано или поздно вернется в Украину. Также оккупанты начали строить оборонительные сооружения на севере полуострова.