"Відчули запах смаженого": мер Мелітополя про втечу окупантів із Криму

Мер Мелітополя Іван Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти "відчули запах смаженого" і почали залишати Крим. З Кримського півострова вони тікають у рф.

Про це Іван Федоров повідомив у Telegram.

Втеча окупантів

За словами мера Мелітополя, Генштаб Збройних сил України підтвердив, що російські військові, які перебувають у Перевальному, відправляють свої родини до росії.

Це відбувається в той час, коли з'являються повідомлення про те, що окупанти готуються до оборони та "наполегливо риють окопи". Федоров зазначив, що загарбники Криму розуміють, що краще бігти першими, ніж очікувати на атаки з боку ЗСУ.

Така інформація може свідчити про те, що росія може бути готовою до часткового відступу з півострова.

Нагадаємо, що російські окупанти визнають неминучість деокупації Криму, тому стягують туди війська та будують оборонні споруди. Але Крим рано чи пізно повернеться до України. Також окупанти почали зводити оборонні споруди на півночі півострова.