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Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

28 марта 2023 14:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Скриншот с фейкового видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Видео, где неизвестный в украинской форме якобы стреляет по гражданскому авто женщине с ребенком — российский фейк. Оно распространилось в социальных сетях.

Об этом сообщает ГУР МО.

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Подробности

Фейковое видео было снято с регистратора в автомобиле женщины.

О неправдивости видео свидетельствуют следующие аргументы:

  • локация на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой: поворот с окружной дороги стрельбище так называемой "ДНР";
  • один из источников вброса — ник "Юрий Алексеич Z V";
  • украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты. А это кресты Вермахта;
  • регистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на западе Украины;
  • кузов автомобиля, на котором якобы едут украинские военные, был изготовлен в россии и никогда не поставлялся в Украину;
  • некачественный монтаж. На видео мужчина в украинской форме в непосредственной близости от машины стреляет из автомата, однако громких звуков выстрелов нет. Окно автомобиля открыто, ведь через него шел разговор. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен быть хоть какой-то звук.

Видео раскритиковал даже ряд российских пропагандистов. К тому же сначала МИД рф опубликовало ролик на своей странице и обвинило украинцев в "нацизме", а затем быстро удалило его.

"Это сфабрикованное видео оказалось очередной неудачной и отвратительной попыткой вражеской ИПСО (информационно-психологической спецоперации), как и предыдущие пропагандистские попытки рашистов дискредитировать ВСУ. Россияне пытаются и дальше очернить воинов ВСУ, показать их жестокими и неадекватными, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества. На этот раз — с крымскими татарами. Из диалога военного и женщины, которая была за рулем, можно понять, что она якобы принадлежит к крымскотатарскому народу", — добавили в ГУР.

Напомним, 23 марта Генштаб сообщил, что все подразделения оккупантов вышли из Новой Каховки Херсонской области. Как оказалось, эта информация не соответствует действительности.

Также мы писали, что российские пропагандисты сами тонут в своих фейках и дезинформации о войне в Украине, в частности, о Бахмуте. Да, недавно они были сильно удивлены, как президент Украины Владимир Зеленский посетил город, если его "полностью контролируют россияне".

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