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Отлетался — пограничники под Волчанском уничтожили российский дрон ZALA

7 июня 2024 19:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как пограничники сбили беспилотник ZALA - детали на Новости.LIVE
Пограничник за зенитной пушкой ЗУ-23. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Волчанске Харьковской области украинские пограничники уничтожили российский разведывательный дрон ZALA. Беспилотник удалось сбить благодаря мобильной установке ЗУ-23.

Об этом говорится в сюжете Госпогранслужбы Украины.

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Как заявили бойцы бригады "Гарт", ZALA летает в паре с другим беспилотником, "Ланцетом". Говорят: сначала ZALA фиксирует цель, а Ланцет ее атакует.

"Главный плюс в том, что их обоих прекрасно видно. Даже в ночном небе. Мы уезжаем туда, где их заметили, и работаем. ZALA, "Ланцет", "Орлан" — это все наша работа", — говорит один из бойцов с позывным "Ярема".

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Напомним, ранее пограничники из бригады "Гарт" спасли гражданских, в чей дом в Харьковской области попала российская минометная мина: один мужчина был тяжело ранен.

Также им удалось ликвидировать вражеские комплексы видеонаблюдения Муром и Пергам, ретранслятор для беспилотников Инкубатор и средства радиоэлектронной разведки врага.

А бойцы бригады "Гвардії наступу "Помста" уничтожили дронами российский отряд под Бахмутом Донецкой области: один оккупант погиб, еще семеро были ранены.

Украина
беспилотники
война в Украине
пограничники
Харьковская область
ГПСУ

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