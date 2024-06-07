Як прикордонники збили безпілотник ZALA — деталі на Новини.LIVE

Прикордонник за зенітною гарматою ЗУ-23. Фото: скриншот

У Вовчанську Харківської області української прикордонники знищили російський розвідувальний дрон ZALA. Безпілотник вдалося збити завдяки мобільній установці ЗУ-23.

Про це йдеться у сюжеті Держприкордонслужби України.

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Як заявили бійці бригади "Гарт", ZALA літає в парі з іншим безпілотником, "Ланцетом". Кажуть: спочатку ZALA фіксує ціль, а "Ланцет" її атакує.

"Головний плюс в тому, що їх обох прекрасно видно. Навіть в нічному небі. Ми виїжджаємо туди, де їх помітили, і працюємо. ZALA, "Ланцет", "Орлан" — це все наша робота", — каже один з бійців на псевдо "Ярема".

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Нагадаємо, раніше прикордонники з бригади "Гарт" врятували цивільних, в чий будинок на Харківщині влучила російська мінометна міна: одного чоловіка було важко поранено.

Також їм вдалося ліквідувати ворожі комплекси відеоспостереження "Муром" і "Пергам", ретранслятор для безпілотників "Інкубатор" та засоби радіоелектронної розвідки ворога.

А бійці бригади "Гвардії наступу "Помста" знищили дронами російський загін під Бахмутом Донецької області: один окупант загинув, ще сімох було поранено.