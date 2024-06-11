Генштаб назвал потери врага на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook Сухопутных войск ВСУ

Украинские защитники уничтожили в эти сутки еще 1100 кафиров, поразили российские танки и системы ПВО. Кроме того, были уничтожены артиллерийские системы и беспилотники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook во вторник, 11 июня.

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Потери россиян на сегодня

Несмотря на то, что российские войска пытаются продвигаться на всех участках фронта и улучшить свои позиции, они несут тяжелые потери. Генеральный штаб отчитывается о ликвидации 1100 окупантов только за минувшие сутки.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 520850 (+1100) человек;

танков — 7902 (+23) единицы;

боевых бронированных машин —15176 (+32) единиц;

артиллерийских систем — 13690 (+46) единиц;

РСЗО —1099 (+1) единиц;

средства ПВО — 842 (+5) единицы;

самолетов — 359 (+1) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11023 (+13) единицы;

крылатые ракеты — 2278 (+0) единиц;

корабли /катера — 28 (+0) единиц;

подводные лодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 18676 (+58) единиц;

специальная техника — 2288 (+21) единиц.

Инфографика Генштаба в Facebook

Напомним, украинские вооруженные силы продолжают целенаправленно уничтожать нефтяную промышленность России. Такие атаки существенно усложняют врагу выполнение военных задач.

ВСУ поразили военную цель вблизи оккупированного города Джанкой . Спутниковые данные от Planet Labs отражают результаты удара ВСУ по российскому военному объекту, нанесенному ночью 10 июня 2024 года.